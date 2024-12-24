Бьянка сорвала свое выступление на престижной премии

Певица Бьянка со скандалом ушла с премии Fashion People, отказавшись выступать

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, покинула церемонию вручения премии Fashion People 2024, отказавшись выступать на сцене. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам самой Бьянки, организаторы премии не выполнили свои обязательства, поэтому певица, которая приехала на площадку, покинула церемонию.

«Я очень всем советую: если вы приходите куда-то, а приглашающая сторона не выполняет свои обязательства и обещания, просто вставайте и уходите», — написала артистка в своем посте.

Также Бьянка опубликовала видео, на котором виден момент, когда она покидает мероприятие.

Ранее стало известно, что Липницкая подняла цены на свои выступления перед Новым годом.