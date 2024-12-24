Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:52, 24 декабря 2024Культура

Бьянка сорвала свое выступление на престижной премии

Певица Бьянка со скандалом ушла с премии Fashion People, отказавшись выступать
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал «БЬЯНКА | BIANKA»

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, покинула церемонию вручения премии Fashion People 2024, отказавшись выступать на сцене. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам самой Бьянки, организаторы премии не выполнили свои обязательства, поэтому певица, которая приехала на площадку, покинула церемонию.

«Я очень всем советую: если вы приходите куда-то, а приглашающая сторона не выполняет свои обязательства и обещания, просто вставайте и уходите», — написала артистка в своем посте.

Также Бьянка опубликовала видео, на котором виден момент, когда она покидает мероприятие.

Ранее стало известно, что Липницкая подняла цены на свои выступления перед Новым годом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший глава Курской области попал в кардиоцентр. Ему стало плохо после допроса

      Пушилин назвал последствия для ВСУ в случае потери Красноармейска

      Москвичей предупредили о возможном землетрясении на Новый год

      Врач посоветовал начинать похмельное утро с чашки кофе

      Россиянин пострадал при ударе FPV-дрона ВСУ по автомобилю

      Украина назвала объем международной поддержки за год

      СК возбудит дело из-за непринятия мер по ликвидации мазута на побережье Черного моря

      В Раде рассказали о дезертирстве бойцов новых бригад ВСУ за границей

      «Пронесемся так низко над русскими окопами, что они обделаются». Киев решил создать ракету, способную долететь до Москвы

      Россиянка заложила одну квартиру и продала другую ради аферистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше