Для поступающих в российские вузы мигрантов ввели экзамен по русскому языку

Чернышенко: мигранты будут сдавать экзамен по русскому при поступлении в вузы

Для поступающих в российские вузы мигрантов ввели экзамен по русскому языку. Иностранные студенты будут его сдавать в обязательном порядке с 1 апреля 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как уточнил чиновник, министр образования Валерий Фальков уже подписал соответствующий приказ. «Работа ведется планомерно», — обозначил Чернышенко, добавив, что ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году обучать в университетах страны не менее 500 тысяч иностранцев.

По данным Минобрнауки, на сегодняшний день в российских вузах обучаются 380 тысяч иностранных студентов.

Ранее в России приняли закон о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка. Их также начнут тестировать с 1 апреля 2025 года.