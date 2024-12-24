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17:19, 24 декабря 2024Ценности

Домохозяйка из Дубая похвасталась роскошными подарками от мужа и прославилась в сети

Домохозяйка Андраде показала роскошные подарки от мужа и прославилась в TikTok
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lionlindaa

Популярная блогерша Линда Андраде похвасталась роскошными подарками от мужа на Рождество и прославилась в сети. Интервью с ней приводит Daily Mail.

Инфлюэнсер, более известная как «Оригинальная домохозяйка из Дубая», набрала широкую аудиторию благодаря видео о жизни с супругом Рикки, который регулярно преподносит ей дорогие презенты. Сейчас на женщину подписаны более 1,4 миллиона человек в TikTok, а ее ролики с показом роскошной жизни набирают десятки миллионов просмотров.

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В одной из последних публикаций Андраде рассказала, что на Рождество муж подарил ей бриллиантовые серьги ювелирного дома De Beers стоимостью 200 тысяч фунтов стерлингов (13,8 миллиона рублей), после чего они направились на шопинг в бутики люксовых брендов. По словам блогерши, супруг каждый год покупает ей и их общей дочери сумку марки Chanel.

«А когда Амира родилась, я купила ей золотую пустышку за 3000 долларов и коляску Dior за 6000 долларов. Тогда же отец преподнес ей украшения Tiffany, которые обошлись ему в 30 тысяч долларов», — высказалась Андраде в разговоре с журналистами.

Ранее в декабре журналисты раскрыли роскошные подарки от возлюбленного Тейлор Свифт на ее 35-летие.

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