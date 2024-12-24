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15:23, 24 декабря 2024Бывший СССР

Экс-генпрокурор Молдавии заявил о готовности инициировать диалог оппозиции в стране

Стояногло заявил об инициации межпартийного оппозиционного диалога в Молдавии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Бывший генеральный прокурор Молдавии и экс-кандидат в президенты страны Александр Стояногло заявил, что готов стать инициатором межпартийного диалога среди оппозиции в республике. Об этом он рассказал в интервью Noi.md.

«Я считаю себя вправе быть инициатором широкого и публичного межпартийного диалога. Естественно, речь идет об оппозиционных партиях», — заявил Стояногло.

Он добавил, что оппозиции необходимо решить для себя вопросы ответственности за страну в случае прихода к власти, а также определиться, какие совместные действия партии должны предпринять для победы на выборах в стране.

В начале ноября в Молдавии возобновили заседания по уголовным делам. В обоих случаях его обвиняют в злоупотреблении властью в период его деятельности на посту генерального прокурора Молдавии.

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