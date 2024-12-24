Экс-издатель «Медиазоны» попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес в свой реестр террористов и экстремистов экс-издателя «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (включен Минюстом в реестр иностранных агентов). Об этом сообщается на сайте ведомства.
В перечне Росфинмониторинга указан Верзилов Петр Юрьевич 25.10.1987 года рождения из Москвы.
Ранее стало известно, что в отношении Верзилова возбуждено новое дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ. Поводом стали его заявления в интервью блогеру Юрию Дудю (признан в России иноагентом), в котором бывший издатель оправдывал деятельность украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
2 апреля 2024 года Верзилов заочно получил восемь лет и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.