Германия остановила проекты в Грузии на 237 миллионов евро

Посол в Тбилиси Фишер: Германия остановила проекты в Грузии на 237 млн евро

Посол ФРГ в Тбилиси Петер Фишер на своей странице в соцсети X сообщил, что Германия остановила реализацию проектов в Грузии на сумму 237 миллионов евро из-за сворачивания страны с пути в Евросоюз и подавления акций протеста.

«Германия остановила проекты с Грузией стоимостью 237 миллионов евро. Свенья Шульце и [возглавляемое ею] министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития реагируют на сворачивание Грузии с пути в ЕС и подавление акций протеста», — заявил дипломат.

Он пояснил, что Берлин прекратил финансировать зеленый водород, энергетическую сеть, а также водную инфраструктуру Батуми.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила подготовку к новым выборам в стране после встречи с представителями оппозиции. Она также добавила, что сохранит пост после окончания срока полномочий 29 декабря.