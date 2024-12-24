Губернатор Камчатки объяснил рост цен на икру

Губернатор Камчатки Солодов объяснил рост цен на икру низким уловом лососевых

Рост цен на икру перед Новым годом связан со снижением вылова лососевых в 2024 году, заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. Его ответ в своем Telegram-канале опубликовал корреспондент Александр Юнашев.

«В этом году мы поймали 130 тысяч тонн, это в три с половиной раза меньше, чем в прошлом году, например», — указал Солодов. Поскольку потребление икры в стране растет, происходит ценовой дисбаланс, добавил он.

Солодов отметил, что сам он отдает предпочтение икре нерки, которую покупает для друзей по стоимости 7-7,5 тысячи рублей за килограмм.

Рост цен на икру в России ранее охарактеризовали как аномальный. Такое мнение в декабре высказал завкафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов, отметивший, что отпускная стоимость красной икры в стране выросла более чем на 50 процентов. Сложности с выловом красной рыбы, по словам Зобова, действительно влияют на ситуацию. В стране они наблюдаются в последние три-четыре года, подчеркнул он.