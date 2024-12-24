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13:23, 24 декабря 2024Ценности

Хейли Бибер похвасталась кольцом с двумя крупными камнями

Модель Хейли Бибер похвасталась кольцом с топазом и хризолитом
Екатерина Ештокина

Фото: @haileybieber

Американская модель и жена певца Джастина Бибера Хейли Бибер похвасталась роскошным кольцом с двумя крупными камнями. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь актера Стивена Болдуина разместила кадры, на которых сняла крупным планом кисть руки с украшением на безымянном пальце. Упомянутый аксессуар состоял из светло-зеленого хризолита и желтого топаза в форме капли.

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При этом рядом с первым камнем звезда написала на фото имя сына Джека, а рядом со вторым — «Мама». В то же время манекенщица продемонстрировала множество татуировок на руке и пальцах.

В октябре Хейди Бибер похвасталась бриллиантовым украшением с инициалами сына. Знаменитость показала золотое ожерелье с инициалами ребенка, буквы которого были инкрустированы бриллиантами в четыре карата.

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