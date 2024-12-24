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13:35, 24 декабря 2024Наука и техника

Компьютеры и смартфоны научились охлаждать бесшумно

Американский стартап создал бесшумную систему охлаждения для компьютеров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Американский стартап Ventiva рассказал о создании технологии бесшумного охлаждения электроники. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

В отличие от традиционных вентиляторов, система от Ventiva не имеет движущих частей. Она полагается на установку, которая перемещает ионизированные молекулы воздуха в электрическом поле, отводя тем самым тепло от процессоров. В материале говорится, что новый подход позволит создавать мощные и бесшумные ноутбуки.

С помощью запатентованной техологии Ventiva Ionic Cooling Engine инженеры научились эффективно охлаждать компьютеры с процессорами, потребляющими до 40 ватт мощности. При этом сначала они работали только с ПК мощностью до 15 ватт. Протестированные устройства оставались полностью бесшумными.

Изобретние Ventiva позволит создавать ультратонкие модели толщиной менее 12 миллиметров. В компании рассказали, что такая оптимизация освободит место для дополнительных деталей и повысит ремонтопригодность гаджетов. Новую систему охлаждения нельзя установить в существующие модели компьютеров — инженеры объяснили, что для ее интеграции необходимо разработать новое шасси.

В конце августа американская компания xMEMS спроектировала твердотельный ультратонкий вентилятор, который можно разместить практически в любом гаджете. Он имеет размер около одного миллиметра и полагается на ультразвуковую модуляцию для создания импульсов давления для движения воздуха.

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