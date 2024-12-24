Исламовед назвал многоженство исключительно арабской традицией

Исламовед Альбеков назвал многоженство среди мусульман арабской традицией

Многоженство среди мусульман является исключительно арабской традицией, считает исламский культуролог Ильдар Альбеков. В беседе с «Ридусом» он отметил, что в Аравии данная традиция существовала еще в эпоху джахилии (доисламский период).

Альбеков рассказал, что в то время человек мог обладать неограниченным количеством жен. При этом сын мог унаследовать супругу отца, если она не была его матерью. Специалист объяснил данную тенденцию практическим значением, так как у арабов не было единого государства, также наблюдалась нехватка ресурсов.

«Племена часто враждовали друг с другом. Мужчины гибли в сражениях, у них оставались жены. В результате женщин было гораздо больше, чем мужчин. Тогда и придумали такую традицию, чтобы вдовы и сироты оставались защищенными», — рассказал исламовед. Альбеков подчеркнул, что по этой причине в Аравии практически не было проституции.

Даже после принятия арабами ислама, традицию не отменили, однако теперь мусульманам разрешалось иметь не более четырех жен, а сыновья не могли брать себе жен отца. Тем не менее во многих странах, включая Россию, куда распространился ислам, многоженство не прижилось.

«Если честно, я очень удивился, когда Духовное управление мусульман России обнародовало фетву, разрешающую религиозное многоженство. Если многоженство есть в Коране, его нельзя разрешить или запретить. Простите, но это бред», — заключил собеседник специалист.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов 19 декабря сообщил, что Совет улемов ДУМ России разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков. Он отмечал, что такое допускается, если супруга не способна рожать по состоянию здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста и по другим причинам.

Это вызвало реакцию Генпрокуратуры России, где заявили, что фетва противоречит действующему законодательству. После этого фетву отозвали.