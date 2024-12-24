Лепс признался в желании «взять кусочек молодости» у SHAMAN

Григорий Лепс ответил на вопрос о том, что он бы хотел перенять у певца SHAMAN

Певец Григорий Лепс ответил на вопрос о том, что он бы хотел перенять у своего коллеги SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Его цитирует Пятый канал.

«Я бы с удовольствием взял у него кусочек молодости. Но, к сожалению, биологическое часы я обмануть не могу. Поэтому вряд ли», — признался артист. При этом исполнитель отметил, что не хочет перенимать стиль одежды Дронова, так как ему привычно то, что он носит сам.

Ранее Григорий Лепс рассказал, кого считает человеком года. Своим мнением он поделился в ходе церемонии вручения премии «Золотой граммофон».