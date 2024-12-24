Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:36, 24 декабря 2024Культура

Лепс признался в желании «взять кусочек молодости» у SHAMAN

Григорий Лепс ответил на вопрос о том, что он бы хотел перенять у певца SHAMAN
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Певец Григорий Лепс ответил на вопрос о том, что он бы хотел перенять у своего коллеги SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Его цитирует Пятый канал.

«Я бы с удовольствием взял у него кусочек молодости. Но, к сожалению, биологическое часы я обмануть не могу. Поэтому вряд ли», — признался артист. При этом исполнитель отметил, что не хочет перенимать стиль одежды Дронова, так как ему привычно то, что он носит сам.

Ранее Григорий Лепс рассказал, кого считает человеком года. Своим мнением он поделился в ходе церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пронесемся так низко над русскими окопами, что они обделаются». Киев решил создать ракету, способную долететь до Москвы

      На уроке в российском лицее в руках школьника взорвалась граната

      Убийца главы UnitedHealthcare явился в суд с широкой улыбкой и объявил себя невиновным

      Россиянам посоветовали инвестировать в аэролодки

      Обманутый мошенниками российский пенсионер готовил поджог здания полиции и попался

      В Абхазии обстреляли дом стрелявшего в парламенте депутата

      Россия продала Китаю рекордный объем одного морепродукта

      Пэрис Хилтон удивила фанатов новым имиджем на фото папарацци

      Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления

      Путин позвонил ребенку из Шебекино Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше