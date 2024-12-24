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09:31, 24 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили о наступлении магнитной бури

Синоптик Леус: магнитная буря ожидается в среду, 25 декабря
Виктория Клабукова
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Freepik

В ближайшие дни на Землю обрушится новая магнитная буря. Об этом в своем Telegram-канале россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По сведениям синоптика, период относительно низкой активности Солнца, длившийся полмесяца, подходит к концу. В понедельник, 23 декабря, утром на Солнце была зафиксирована вспышка среднего класса. Тем не менее по своей интенсивности она максимально приблизилась к высшему классу X. Это сулит бурю слабой или средней силы — как полагает Леус, колебания магнитосферы могут достичь класса G1-G2.

Возмущения начнут ощущаться со среды, 25 декабря, после трех часов дня. По оценкам специалистов, буря продлится около 8-10 часов. По словам Леуса, в более высоких широтах в этот день можно будет застать полярное сияние.

Ранее ученые выяснили, какая группа населения сильнее других реагирует на геомагнитную активность. Самыми чувствительными к колебаниям магнитосферы оказались люди с уязвимой нервной системой и психическими заболеваниями. Также, как известно, магнитные бури заметно сказываются на детях и пожилых. Однако в это время недомогание могут чувствовать и абсолютно здоровые люди — в период магнитных бурь можно ощутить общую слабость, раздражительность, быструю утомляемость, проблемы с памятью и сном.

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