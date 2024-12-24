Медведев назвал число заключивших контракт с Минобороны россиян

Медведев: за 2024 год почти 440 тысяч человек заключили контракт с Минобороны

За 2024 год почти 440 тысяч человек заключили контракт с Минобороны России. Такие цифры назвал зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Политик сообщил об этом на совещании, которое он провел во время рабочей поездки в Башкирию.

«Результаты работы за этот год — их уже можно оценивать. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек. Это результат работы всех регионов», — сказал Медведев.

На коллегии Минобороны России 16 декабря глава ведомства Андрей Белоусов заявил, что с начала 2024 года на военную службу по контракту поступили 427 тысяч человек. По его словам, в среднем за день на службу по контракту поступают более 1200 человек.