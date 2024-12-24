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03:36, 24 декабря 2024Экономика

Минфин отказался от идеи льготной ипотеки для участников СВО

Минфин РФ отказался поддержать проект о льготной ипотеке для участников СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Unsplash

Минфин России не поддержал предложение об установлении программы льготной ипотеки для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В документе отмечается, что действующие льготные ипотечные программы привели к диспропорциям на рынке ипотечного кредитования. В частности, полученные результаты нет позволили достичь поставленных целей, «прежде всего по повышению доступности жилья для граждан».

«Представленное предложение Минфином России не поддерживается», — отмечается в ответе замминистра финансов России Ивана Чебескова.

Ранее в Госдуме представили концепцию льготной ипотеки для участников СВО. В документе подчеркивалось, что воспользоваться льготной программой можно будет только один раз.

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