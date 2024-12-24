Минфин отказался от идеи льготной ипотеки для участников СВО

Минфин РФ отказался поддержать проект о льготной ипотеке для участников СВО

Минфин России не поддержал предложение об установлении программы льготной ипотеки для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В документе отмечается, что действующие льготные ипотечные программы привели к диспропорциям на рынке ипотечного кредитования. В частности, полученные результаты нет позволили достичь поставленных целей, «прежде всего по повышению доступности жилья для граждан».

«Представленное предложение Минфином России не поддерживается», — отмечается в ответе замминистра финансов России Ивана Чебескова.

Ранее в Госдуме представили концепцию льготной ипотеки для участников СВО. В документе подчеркивалось, что воспользоваться льготной программой можно будет только один раз.

