Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 24 декабря 2024Россия

Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам ВСУ

Минобороны России заявило об ударах по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска ударили по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Помимо того, удары были произведены по складам боеприпасов и беспилотников, а также по живой силе и технике противника в 146 районах проведения специальной военной операции (СВО).

Накануне Минобороны показало видео населенного пункта Кореневского района Курской области, разрушенного после боя с Вооруженными силами Украины. На кадрах видны разрушенные здания, в которых находились украинские солдаты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «С чего вдруг такой оптимизм?» В СПЧ удивились радости из-за отзыва разрешения на многоженство

      В Кремле оценили изменения позиции Украины по переговорам

      Песков прокомментировал продвижение хода СВО

      В России назвали последствие ввода войск ЕС в зону украинского конфликта

      Дедушка украл рождественские подарки внуков ради наркотиков

      Вероятность новых снегопадов в Москве до конца года оценили

      Соловьев спел Захаровой и назвал ее богиней

      В российском городе беспилотник врезался в здание академии МВД

      В Раде оценили решение убрать русский язык из билетов на поезда

      Прокурор запросил срок для телеведущей Татьяны Лазаревой по делу о пропаганде терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше