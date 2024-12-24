Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам ВСУ

Минобороны России заявило об ударах по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

Российские войска ударили по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Помимо того, удары были произведены по складам боеприпасов и беспилотников, а также по живой силе и технике противника в 146 районах проведения специальной военной операции (СВО).

Накануне Минобороны показало видео населенного пункта Кореневского района Курской области, разрушенного после боя с Вооруженными силами Украины. На кадрах видны разрушенные здания, в которых находились украинские солдаты.