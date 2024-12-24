Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам ВСУ

Российские войска ударили по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении.
Помимо того, удары были произведены по складам боеприпасов и беспилотников, а также по живой силе и технике противника в 146 районах проведения специальной военной операции (СВО).
Накануне Минобороны показало видео населенного пункта Кореневского района Курской области, разрушенного после боя с Вооруженными силами Украины. На кадрах видны разрушенные здания, в которых находились украинские солдаты.