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09:48, 24 декабря 2024Экономика

Москвичей предупредили о погоде во вторник

Гидрометцентр: во вторник в Москве ожидается облачная погода и гололедица
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Во вторник, 24 декабря, Москву ожидает облачная погода и гололедица. Об этом жителей и гостей столицы предупредили специалисты Гидрометцентра, прогноз опубликован на сайте.

Днем температура воздуха в городе составит от минус одного до плюс одного градуса. Ночью показатели останутся на том же уровне. По области дневная температура достигнет минус четырех — плюс одного градуса, ночью будет минус три — плюс два градуса.

Также ожидается переменный вечер со скоростью до семи метров в секунду. Давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в новогоднюю ночь в Москве будет легкий мороз. Снегопадов и метелей не ожидается.

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