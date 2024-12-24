Москвичей предупредили о погоде во вторник

Гидрометцентр: во вторник в Москве ожидается облачная погода и гололедица

Во вторник, 24 декабря, Москву ожидает облачная погода и гололедица. Об этом жителей и гостей столицы предупредили специалисты Гидрометцентра, прогноз опубликован на сайте.

Днем температура воздуха в городе составит от минус одного до плюс одного градуса. Ночью показатели останутся на том же уровне. По области дневная температура достигнет минус четырех — плюс одного градуса, ночью будет минус три — плюс два градуса.

Также ожидается переменный вечер со скоростью до семи метров в секунду. Давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в новогоднюю ночь в Москве будет легкий мороз. Снегопадов и метелей не ожидается.