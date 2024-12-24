Вероятность новых снегопадов в Москве до конца года оценили

Синоптик Позднякова: сильных снегопадов до конца года в Москве не ожидается

Сильных снегопадов москвичи не увидят до конца года. Чего ждать от погоды в последние дни уходящего года, «Комсомольской правде» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Ни заметного похолодания, ни сколько-нибудь серьезных снегопадов до конца 2024 года не ожидается», — заявила синоптик. На данный момент, судя по ситуации на базовых метеостанциях столицы, высота снежного покрова составляет всего 8-11 сантиметров — без учета работы коммунальных служб. В Подмосковье показатель достигает 16-18 сантиметров. До января, по прогнозам Поздняковой, в мегаполисе может выпасть не больше пары сантиметров снега, но из-за оттепели он уплотнится.

Теплая погода сохранится вплоть до праздников. В последнюю неделю 2024-го температура будет держаться выше климатической нормы на 2-4 градуса, что соответствует ноябрьской погоде. Лишь в ночь на 1 января столбики термометров опустятся ниже нуля, до минус одного — минус трех градусов. Впоследствии в столице вновь начнет теплеть, и оттепель вернется.

Зимний импульс в новогоднюю ночь пообещал москвичам и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам специалиста, погода резко изменится именно 31 декабря. Температура опустится до 3-6 градусов мороза, пройдет небольшой снег.