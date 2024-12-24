DeepState: ВС России взяли под контроль Зеленовку, Макаровку и Сухие Ялы

Вооруженные силы России взяли под контроль несколько населенных пунктов. Об этом сообщил украинский аналитический портал DeepState.

Сообщается, что российские войска взяли под контроль Макаровку, Сухие Ялы и Зеленовку в Донецкой народной республике (ДНР), а также продвинулись возле Старых Тернов, Новодаровки, Волково, Новоелизаветовки, Новооленовки, Украинки, Зари, в Сторожевом и Курахово в ДНР и Нововасиловки в Запорожской области.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины скоро оставят северо-западную часть города Курахово. Он подчеркнул, что в скором времени населенный пункт должен полностью перейти под контроль Вооруженных сил России.