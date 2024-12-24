На Украине рассказали о просьбе республиканцев не злить Трампа

«Страна.ua»: республиканцы попросили Киев не критиковать заявления Трампа

Республиканцы попросили Киев не критиковать заявления избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По словам источника, близкого к офису украинского лидера Владимира Зеленского, власти республики призвали не злить Трампа и не обращать внимания на его высказывания. «Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится», — сообщил он.

Источник отметил, что в связи с этим Киеву порекомендовали вместо критики Трампа говорить о любви к нему. Как утверждает издание, американское «глубинное государство» планирует контролировать республиканца, чтобы не допустить изменения политики США по ключевым направлениям.

Ранее Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине.