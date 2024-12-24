Политолог Доктороу: Маск скоро выяснит, как Украина тратила деньги США

Предприниматель и миллиардер Илон Маск уже в скором времени может выяснить, как расходовались направленные Украине американские средства. Об этом заявил политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По мнению эксперта, в ближайшие месяцы в СМИ появятся данные с результатами расследования Маска. «Маск пойдет по следу американских денег, чтобы выяснить, где они в итоге оказались», — рассказал он.

Ранее Доктороу предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть разгромлены в течение нескольких недель, до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Он также предупредил, что запуском новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» Россия дала понять Западу, что больше игр не будет.