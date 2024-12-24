Назван процент отказавшихся от покупки икры на Новый год россиян

«Почта банк»: 28 процентов россиян не будут покупать красную икру на Новый год

Почти тридцать процентов россиян не планируют покупать красную икру на Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Почта банка», которые приводит РИА Новости.

Отмечается, что красная икра будет отсутствовать на новогоднем столе у 28 процентов респондентов. Еще 19 процентов опрошенных решили отказаться от шампанского, а 17 — от красной рыбы.

При этом 36 процентов участников сообщили, что планируют купить вышеуказанные продукты, чтобы не нарушать традиции. Кроме того, девять процентов граждан намерены приобрести черную икру.