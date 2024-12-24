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06:41, 24 декабря 2024Россия

Назван процент отказавшихся от покупки икры на Новый год россиян

«Почта банк»: 28 процентов россиян не будут покупать красную икру на Новый год
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pogiba Alexandra / Globallookpress.com

Почти тридцать процентов россиян не планируют покупать красную икру на Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Почта банка», которые приводит РИА Новости.

Отмечается, что красная икра будет отсутствовать на новогоднем столе у 28 процентов респондентов. Еще 19 процентов опрошенных решили отказаться от шампанского, а 17 — от красной рыбы.

При этом 36 процентов участников сообщили, что планируют купить вышеуказанные продукты, чтобы не нарушать традиции. Кроме того, девять процентов граждан намерены приобрести черную икру.

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