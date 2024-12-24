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16:39, 24 декабря 2024Экономика

Назван российский регион-лидер по выдачам кредитов

Глава ВТБ Костин: больше всего кредитов выдают россиянам на Кавказе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Наибольший спрос на кредиты предъявляют россияне, проживающие на Кавказе. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит ТАСС.

Большим спросом у жителей вышеуказанного региона пользуются, в частности, ипотечные займы. На Северном Кавказе россияне используют подобный банковский продукт для покупки собственного жилья. «Есть предпочтение по ипотеке. Особенно на Северном Кавказе», — резюмировал Костин.

В этом регионе также наблюдается высокий интерес и к другим кредитам. Повышенный спрос на займы является отличительной особенностью россиян, проживающих на Кавказе. В то же время финансовое поведение граждан на Урале — противоположное. Жители этого региона предпочитают сберегать денежные средства. «На Урале — там больше сберегают», — заключил глава ВТБ.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина объяснила решение сохранить ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент годовых в том числе удорожанием кредитов. К росту процентов по займам, как отметила она, привело повышение ключевой ставки в конце октября. В результате сейчас средний уровень ставок по кредитам в стране таков, каким должен был быть при ключевой ставке в 24 процента. На этом фоне ЦБ зафиксировал охлаждение кредитной активности в России.

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