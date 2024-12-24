Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:05, 24 декабря 2024Забота о себе

Названы способы улучшить прелюдию и сделать секс более страстным

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Предварительные ласки — важный этап подготовки к сексу, пропускать который не стоит, заявила сексопатолог Челси Рид. Она и ее коллеги, профессор психиатрии Барбара Бартлик и сексолог Рэйчел Райт, рассказали, как улучшить прелюдию, в разговоре с Men’s Health.

Рид подчеркнула, что во время предварительных ласк кровь приливает к половым органам, что увеличивает удовольствие, повышает чувствительность и заставляет мозг вырабатывать гормоны дофамин и окситоцин, способствующие возбуждению и хорошему настроению.

Чтобы сделать прелюдию ярче, специалисты посоветовали откровенно поговорить с партнером и расспросить его о сексуальных предпочтениях и желаниях. «Если вы будете открыты и честны, говоря о том, что вас возбуждает, и предложите партнеру сделать то же самое, это создаст атмосферу, которая будет одновременно сексуальной и доверительной», — объяснила психиатр Бартлик. Также, по ее мнению, усилить возбуждение поможет секстинг — обмен сообщениями и фотографиями эротического содержания.

Материалы по теме:
Санкции на постель. Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
Санкции на постель.Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
8 мая 2022
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

Райт рекомендовала во время прелюдии практиковать мастурбацию перед партнером. Также для эротической игры она посоветовала использовать зеркало, с помощью которого человек может наблюдать за тем, как его партнер ласкает его или себя.

Еще один совет экспертов — сделать частью прелюдии ролевые игры. «Они могут быть полезны, если вы испытываете стресс и хотите отойти от привычного образа жизни», — объяснила Рид. Она подчеркнула, что смысл ролевой игры заключается в том, чтобы на время стать другими людьми, что помогает отключиться от проблем и мыслей о них.

Ранее сексолог и психотерапевт Артур Салахов перечислил качества хорошего любовника. Прежде всего, хороший партнер проявляет чувствительность и внимание, умеет считывать невербальные сигналы, а также показывает заботу и уважение, убежден специалист.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Участникам СВО отказались давать льготную ипотеку. Минфин выступил против этой идеи

      Российский тревел-блогер назвал самый безопасный город в мире

      Раскрыта опасность использования кондиционеров зимой

      В Финляндии закроют используемый россиянами для «откатки» визы магазин

      Жителя ДНР лишили российского гражданства за попытку установить контакт с СБУ

      После взрыва с двумя жертвами на заводе в Хакасии задержали начальника цеха

      Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      Стая собак растерзала 68-летнюю пенсионерку в российском регионе

      В десяти регионах запретили майнинг

      Названы способы улучшить прелюдию и сделать секс более страстным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше