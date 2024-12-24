Названы способы улучшить прелюдию и сделать секс более страстным

Предварительные ласки — важный этап подготовки к сексу, пропускать который не стоит, заявила сексопатолог Челси Рид. Она и ее коллеги, профессор психиатрии Барбара Бартлик и сексолог Рэйчел Райт, рассказали, как улучшить прелюдию, в разговоре с Men’s Health.

Рид подчеркнула, что во время предварительных ласк кровь приливает к половым органам, что увеличивает удовольствие, повышает чувствительность и заставляет мозг вырабатывать гормоны дофамин и окситоцин, способствующие возбуждению и хорошему настроению.

Чтобы сделать прелюдию ярче, специалисты посоветовали откровенно поговорить с партнером и расспросить его о сексуальных предпочтениях и желаниях. «Если вы будете открыты и честны, говоря о том, что вас возбуждает, и предложите партнеру сделать то же самое, это создаст атмосферу, которая будет одновременно сексуальной и доверительной», — объяснила психиатр Бартлик. Также, по ее мнению, усилить возбуждение поможет секстинг — обмен сообщениями и фотографиями эротического содержания.

Райт рекомендовала во время прелюдии практиковать мастурбацию перед партнером. Также для эротической игры она посоветовала использовать зеркало, с помощью которого человек может наблюдать за тем, как его партнер ласкает его или себя.

Еще один совет экспертов — сделать частью прелюдии ролевые игры. «Они могут быть полезны, если вы испытываете стресс и хотите отойти от привычного образа жизни», — объяснила Рид. Она подчеркнула, что смысл ролевой игры заключается в том, чтобы на время стать другими людьми, что помогает отключиться от проблем и мыслей о них.

Ранее сексолог и психотерапевт Артур Салахов перечислил качества хорошего любовника. Прежде всего, хороший партнер проявляет чувствительность и внимание, умеет считывать невербальные сигналы, а также показывает заботу и уважение, убежден специалист.