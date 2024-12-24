Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 24 декабря 2024Интернет и СМИ

Нерешаемая задача из детской книги позабавила пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: InterviewElegant7135 / Reddit

На портале Reddit набрал популярность пост о детской задаче, которая не поддается решению. Упражнение позабавило пользователей сети: взрослые пытались найти нестандартные ответы на загадку.

Автор поста опубликовал фотографию задачи из книги, в которой детям предлагается найти отличия между двумя изображениями собак. «Здесь нет никаких отличий», — констатировал пользователь.

Фото: InterviewElegant7135 / Reddit

Большинство комментаторов согласились с ним и пришли к выводу, что это опечатка. «Зачем я потратил время на поиски отличий? Зачем?» — задался вопросом один из них. «Единственное отличие заключается в том, что одна картинка расположена выше другой», «Отличия здесь невероятно очевидны: пес с усами сверху жертвует деньги на исследование рака, а пес с усами внизу продает молитвенные книги больным раком», — поиронизировали другие участники обсуждения.

Несколько комментаторов нашли в ошибке издателей книги и плюсы. «Это отличный способ занять маленьких детей, чтобы взрослые могли заниматься своими делами», — заявил один из них.

Ранее на Reddit обсудили другую странную детскую задачу. Упражнение привело в замешательство комментаторов: многие из них не смогли найти ответ к заданию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минфин отказался от идеи льготной ипотеки для участников СВО

      Нерешаемая задача из детской книги позабавила пользователей сети

      В Киеве произошли взрывы

      В МЧС пообещали сделать домофоны частью системы оповещения населения

      Российский блогер побывал в США и раскрыл главные страхи американцев

      Стали известны подробности освобождения Новопустынки

      В США предрекли потерю интереса Трампа к Украине

      Тигр напал на фермера и съел половину его тела

      Муж рассказал о неожиданном последствии измены жены

      ВСУ в Курской области оставили под кроватью раненого бойца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше