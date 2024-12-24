Нерешаемая задача из детской книги позабавила пользователей сети

На портале Reddit набрал популярность пост о детской задаче, которая не поддается решению. Упражнение позабавило пользователей сети: взрослые пытались найти нестандартные ответы на загадку.

Автор поста опубликовал фотографию задачи из книги, в которой детям предлагается найти отличия между двумя изображениями собак. «Здесь нет никаких отличий», — констатировал пользователь.

Большинство комментаторов согласились с ним и пришли к выводу, что это опечатка. «Зачем я потратил время на поиски отличий? Зачем?» — задался вопросом один из них. «Единственное отличие заключается в том, что одна картинка расположена выше другой», «Отличия здесь невероятно очевидны: пес с усами сверху жертвует деньги на исследование рака, а пес с усами внизу продает молитвенные книги больным раком», — поиронизировали другие участники обсуждения.

Несколько комментаторов нашли в ошибке издателей книги и плюсы. «Это отличный способ занять маленьких детей, чтобы взрослые могли заниматься своими делами», — заявил один из них.

Ранее на Reddit обсудили другую странную детскую задачу. Упражнение привело в замешательство комментаторов: многие из них не смогли найти ответ к заданию.