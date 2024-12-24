Работающие россияне стали на треть чаще испытывать проблемы с деньгами

НАФИ: доля испытывающих финансовые трудности работающих россиян достигла 48 %

В 2024 году доля работающих россиян, которые регулярно испытывают финансовые трудности, достигла 48 процентов. Это на треть больше, чем четыре года назад, когда о возникающих проблемах с деньгами говорили только 35 процентов. Такие данные со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ приводит Forbes.

О том, что сталкиваются с трудностями часто, говорят 34 процента, а очень часто — 14 процентов. Лучше всего ситуация у молодых людей в возрасте до 25 лет и у людей с высшим образованием. Среди тех, кто не сталкивался с финансовыми проблемами никогда, доля первых и вторых составляет 17 и 9 процентов соответственно.

На профессиональной деятельности затруднения отражаются у 55 процентов респондентов из числа тех, кто с ними столкнулся. Чаще всего они говорят о снижении мотивации (23 процента), ухудшении внимания и концентрации (19 процентов) и производительности труда (17 процентов). Топ проблем с 2020 года сохранился, но второе и третье место поменялись.

Исполнительный директор НАФИ Людмила Спиридонова подчеркнула, что регулярные трудности с деньгами все чаще мешают продуктивной работе, а рост числа людей, говорящих о сложной ситуации, отражает обострение темы в общественной повестке.

На прошлой неделе в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, президент России Владимир Путин указал, что инфляция в России ускорилась до 9,2-9,3 процента, однако реальные доходы населения, даже с учетом роста цен, выросли на девять процентов. В то же время он уточнил, что цифры являются усредненными, поэтому у кого-то благосостояние не изменилось или даже ухудшилось.