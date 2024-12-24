Индийские заводы начали искать замену российской нефти

Reuters: индийские НПЗ начали искать замену российской нефти на Ближнем Востоке

Государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии, в основном покупающие сырье в России, начали искать варианты выхода на ближневосточный рынок нефти. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Поводом для такой активности стали проблемы с поставками. Компаниям Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum в январе для загрузки мощностей не хватает до десяти миллионов баррелей российской нефти, и им нужно найти замену.

Нефтепереработчики беспокоятся, что решить проблемы с сырьем из России в ближайшие месяцы не удастся. Обязательства Москвы перед ОПЕК+, требующие снижения добычи и компенсации предыдущих превышений квот, а также рост российской переработки после завершения ремонтов своих НПЗ снижают объемы экспорта.

Трейдеры утверждают, что спотовые поставки российской нефти (с покупкой конкретной партии) упали с ноября. Для Индии, которая стала крупнейшим ее покупателем после начала боевых действий на Украине, проблема стала особенно заметной. Как говорит источник агентства, альтернативы поставкам из России есть, но они дороже.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце индийский импорт российской нефти опустился на 13 процентов по сравнению с октябрем, до 1,52 миллиона баррелей в сутки, что стало минимумом за три квартала. Вместе с тем поставки ближневосточной нефти в страну возросли до максимума за девять месяцев — 2,28 миллиона баррелей. В общей сложности Индия увеличила импорт на 2,5 процента в месячном выражении.