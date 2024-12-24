«Орешник» назвали доказательством лидерства России

Ковальчук: «Орешник» доказал лидерство РФ в области гиперзвукового оружия

Создание «Орешника» доказало технологическое лидерство России в области гиперзвукового оружия. Об этом «Известиям» рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Если вы технологически зависимы, вы не можете быть суверенными. Особенно сегодня. Вот пример - наше оружие, "Орешник", сегодня демонстрирует не просто технологический суверенитет, а технологическое лидерство. Мы недосягаемы», — сказал он.

Ковальчук также назвал одним из важнейших приоритетов государства обеспечение технологического суверенитета РФ.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал модель неуязвимой ко всем западными системам ПВО ракеты. «Ракета "Авангард", как и "Орешник", имеет планирующий модуль, который постоянно в ходе выполнения задачи меняет свое положение в пространстве — маневрирует», — объяснил специалист.