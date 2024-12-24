Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:06, 24 декабря 2024Россия

«Орешник» назвали доказательством лидерства России

Ковальчук: «Орешник» доказал лидерство РФ в области гиперзвукового оружия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Создание «Орешника» доказало технологическое лидерство России в области гиперзвукового оружия. Об этом «Известиям» рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Если вы технологически зависимы, вы не можете быть суверенными. Особенно сегодня. Вот пример - наше оружие, "Орешник", сегодня демонстрирует не просто технологический суверенитет, а технологическое лидерство. Мы недосягаемы», — сказал он.

Ковальчук также назвал одним из важнейших приоритетов государства обеспечение технологического суверенитета РФ.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал модель неуязвимой ко всем западными системам ПВО ракеты. «Ракета "Авангард", как и "Орешник", имеет планирующий модуль, который постоянно в ходе выполнения задачи меняет свое положение в пространстве — маневрирует», — объяснил специалист.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-глава МИД Австрии назвала возможных причастных к подрыву «Северных потоков»

      На Пугачеву и Распутину планировали покушение

      Врач предупредил о рисках перелома пениса в новогодние праздники

      Освобожденный от пожизненного срока россиянин вышел из колонии

      Известный режиссер оценил шансы Борисова на «Оскаре»

      Момент поджога полицейской машины в Москве попал на видео

      Названо количество российских спутников на орбите

      Россиянка отсудила у мэрии сотни тысяч рублей за неровный тротуар

      Россиянин развратил двух девочек и получил 5,5 года колонии

      Два россиянина пострадали при столкновении поезда с автомобилем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше