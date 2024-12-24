Пассажирка самолета пожаловалась на ужасную боль в ухе и была спасена пластиковым стаканом

New York Post: пассажирка пожаловалась на ужасную боль в ухе из-за давления

Пассажирка самолета пожаловалась на ужасную боль в заложенных из-за давления ушах и была спасена пластиковым стаканом, который ей дала стюардесса. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что уши Шелби Хайскелл начало закладывать во время полета из Калифорнии в Кентукки. По словам женщины, боль была невыносимой. Она положила лицо на подушку для путешествий и закрыла уши. Тогда к ней подошла бортпроводница. Парень Хайскелл объяснил, что случилось, и член экипажа ушла и вернулась с пластиковой чашкой.

На дне стакана была смоченная в горячей воде тряпка. Пассажирка приложила стакан к уху и сразу же почувствовала облегчение, хотя боль не отступила совсем.

Ранее стюардесса авиакомпании Delta Air Lines отказала в помощи пассажиру-подростку с опасной для жизни аллергией на орехи. Семье путешественника пришлось покинуть самолет и купить билеты на другой рейс.