Пассажиры подрались на борту самолета и сорвали рейс

Пассажиры Southwest Airlines подрались на борту самолета и сорвали рейс

Пассажиры авиакомпании Southwest Airlines устроили драку на борту самолета и сорвали рейс. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Вечером 23 декабря лайнер американского лоукостера следовал из города Финикс в Аризоне в Колумбус, штат Огайо. Почти через два часа после вылета пилоты вернулись в аэропорт из-за двух пассажиров, которые подрались во время полета. Причина стычки не уточняется.

В итоге самолет снова вылетел в город назначения еще через час после незапланированной посадки. Известно, что полиция никого не арестовывала, однако одного пассажира сняли с рейса.

Ранее в Шотландии самолет разбился через несколько минут после взлета, в результате не выжил 50-летний пилот. Последствия крушения попали на видео.