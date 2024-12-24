Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:11, 24 декабря 2024Путешествия

Самолет разбился в поле через несколько минут после взлета и попал на видео

Самолет разбился в поле через несколько минут после взлета в Шотландии
Мария Борисова
Мария Борисова

Легкомоторный самолет упал в поле через несколько минут после взлета в Великобритании. Последствия аварии попали на видео, которое публикует The Sun.

Днем 23 декабря лайнер вылетел из аэропорта Файф в Шотландии. Через несколько минут он начал странно маневрировать, а затем разбился в поле недалеко от жилых домов.

Известно, что на борту находился 50-летний пилот, он не выжил. Местные власти проводят расследование крушения.

«Раздался громкий хлопок, и двое парней, которые красили павильон на футбольном поле, подбежали посмотреть, что происходит. Как страшно было стать свидетелем этого», — поделился эмоциями местный житель.

Ранее в Мексике упал самолет с пассажирами на борту. Он рухнул в труднодоступной лесистой местности и сгорел.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан назвал год окончания конфликта на Украине. Когда и как могут завершиться боевые действия?

      Бьянка сорвала свое выступление на престижной премии

      В США назвали способ сохранить мир на Украине после завершения конфликта

      Новые сирийские власти объявили католическое рождество выходным днем

      В академии МВД России раскрыли подробности о падении БПЛА на ее территорию

      В российском поселке пожаловались на месячный фекальный потоп на улице

      Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы достигли трехлетнего максимума

      Филипп Киркоров показал содержимое сумки за 400 тысяч рублей

      В Госдуме заступились за «бабушкин» ремонт

      Появились новые подробности боев в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше