Самолет разбился в поле через несколько минут после взлета и попал на видео

Самолет разбился в поле через несколько минут после взлета в Шотландии

Легкомоторный самолет упал в поле через несколько минут после взлета в Великобритании. Последствия аварии попали на видео, которое публикует The Sun.

Днем 23 декабря лайнер вылетел из аэропорта Файф в Шотландии. Через несколько минут он начал странно маневрировать, а затем разбился в поле недалеко от жилых домов.

Известно, что на борту находился 50-летний пилот, он не выжил. Местные власти проводят расследование крушения.

«Раздался громкий хлопок, и двое парней, которые красили павильон на футбольном поле, подбежали посмотреть, что происходит. Как страшно было стать свидетелем этого», — поделился эмоциями местный житель.

Ранее в Мексике упал самолет с пассажирами на борту. Он рухнул в труднодоступной лесистой местности и сгорел.