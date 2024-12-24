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12:38, 24 декабря 2024Россия

Песков прокомментировал продвижение хода СВО

Песков заявил, что Россия идет вперед в ходе спецоперации
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия идет вперед в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Москве важно выполнить все задачи по обеспечению безопасности России.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что цели СВО безусловно будут достигнуты.

По его словам, за последние годы российские военные накопили большой практический опыт ведения боевых действий различными формированиями. Помимо этого, уже успели отличиться авиация и войска ПВО.

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