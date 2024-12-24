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12:24, 24 декабря 2024Силовые структуры

Подозреваемый в многомиллионном хищении бывший замминистра просвещения обжаловал арест

Экс-замминистра просвещения Грибов обжаловал свой арест по делу о хищении
Варвара Митина (редактор)
Денис Грибов

Денис Грибов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший заместитель министра просвещения России Денис Грибов, которого подозревают в многомиллионном хищении бюджетных средств, обжаловал свой арест. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Тверском суде Москвы.

Апелляционная жалоба поступила в суд. Дата заседания еще неизвестна. Грибов является фигурантом дела, которое возбудили по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Грибов был в федеральном розыске и скрывался от следствия в другой стране. 21 декабря его задержали в одном из столичных аэропортов, когда мужчина прилетел из-за границы. Суд сразу же отправил его под стражу.

По версии следствия, Грибов вместе с другими подозреваемыми похитил бюджетные средства, выделенные на стажировку педагогов. Ущерб составил более 54 миллионов рублей.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Дениса Грибова с поста заместителя министра просвещения. Отмечалось, что он покинул пост по собственному желанию.

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