Подозреваемый в многомиллионном хищении бывший замминистра просвещения обжаловал арест

Экс-замминистра просвещения Грибов обжаловал свой арест по делу о хищении

Бывший заместитель министра просвещения России Денис Грибов, которого подозревают в многомиллионном хищении бюджетных средств, обжаловал свой арест. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Тверском суде Москвы.

Апелляционная жалоба поступила в суд. Дата заседания еще неизвестна. Грибов является фигурантом дела, которое возбудили по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Грибов был в федеральном розыске и скрывался от следствия в другой стране. 21 декабря его задержали в одном из столичных аэропортов, когда мужчина прилетел из-за границы. Суд сразу же отправил его под стражу.

По версии следствия, Грибов вместе с другими подозреваемыми похитил бюджетные средства, выделенные на стажировку педагогов. Ущерб составил более 54 миллионов рублей.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Дениса Грибова с поста заместителя министра просвещения. Отмечалось, что он покинул пост по собственному желанию.