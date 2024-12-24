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11:39, 24 декабря 2024Экономика

Обеспечить технологический суверенитет попробуют за счет россиян

ВЭБ.РФ решил поискать деньги на технологический суверенитет у обычных россиян
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Алексей Мирошниченко

Алексей Мирошниченко. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Госкорпорация ВЭБ.РФ попробует расширить финансирование проектов технологического суверенитета за счет средств частных инвесторов, начать предполагается уже в 2025 году. Об этом РБК рассказал первый зампред компании Алексей Мирошниченко.

Он отметил, что обычные россияне держат на счетах и депозитах в банке порядка 55 триллионов рублей, на эти средства и будут рассчитаны новые инструменты. Для компаний выгода заключается в том, что деньги от частных инвесторов обойдутся им дешевле банковского кредита, когда помощи государства не хватит.

По словам топ-менеджера, задействованным в проектах предприятиям станут предоставлять льготные кредиты только в том случае, если они выпустят бумаги, сочетающие долевое и долговое финансирование. Эти инструменты позволят получать доход либо в качестве акционеров, либо в результате роста стоимости продукции в будущем.

Мирошниченко отметил, что пока проекты, связанные с техническим суверенитетом, справляются с привлечением коммерческих кредитов от банков, но трудности уже начинаются, и уклониться от данного факта не выйдет. В связи с этим правительство и Центробанк разрабатывают различные инструменты для привлечения длинных денег (вложения, забрать которое разрешается только через продолжительный период), в том числе накоплений населения.

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В руководстве ВЭБ.РФ верят, что продукция предприятия в будущем станет востребованной на рынке и подорожает, что приведет к росту доходности. Пока речь идет о товарах, где цена на товар понятна — это металлы, востребованные в электротехнической промышленности, или же продукция высоких переделов, например, полиэтилен.

Опрошенные изданием эксперты усомнились, что новые инструменты станут популярными на рынке. Глава Национальный ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев заметил, что речь идет о проектах, а частным инвесторам не хватает информации по поводу возможности изменений или корректировок планов государства.

Накануне президент России Владимир Путин поручил участникам совещания по экономическим вопросам подумать о привязке выдачи льготных кредитов компаниям с их выходом на биржу. Такие действия снизят необходимость государственной помощи за счет средств населения.

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