Минобороны России сообщило об ударе по 14 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 14 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в российском регионе журналистам сообщили в Минобороны.

Отмечается, что бои велись в районах населенных пунктов Черкасская Конопелька, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Свердликово, Никольский, Мартыновка, Николаевка, Александрия, Заолешенка, Викторовка, Лебедевка, Кубаткин и Леонидово.

Помимо того, российским войскам удалось отразить четыре контратаки украинских штурмовиков.

За сутки ВСУ потеряли более 200 бойцов, БТР, станцию радиоэлектронной борьбы, боевую бронированную машину и пять автомобилей. С момента вторжения в Курскую область украинские войска лишились более 43 510 солдат.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

Накануне появилось видео населенного пункта Кореневского района Курской области, разрушенного после боя с Вооруженными силами Украины. На кадрах видны разрушенные здания, в которых находились украинские солдаты.