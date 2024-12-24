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13:41, 24 декабря 2024Россия

Появились новые подробности боев в Курской области

Минобороны России сообщило об ударе по 14 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 14 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в российском регионе журналистам сообщили в Минобороны.

Отмечается, что бои велись в районах населенных пунктов Черкасская Конопелька, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Свердликово, Никольский, Мартыновка, Николаевка, Александрия, Заолешенка, Викторовка, Лебедевка, Кубаткин и Леонидово.

Помимо того, российским войскам удалось отразить четыре контратаки украинских штурмовиков.

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За сутки ВСУ потеряли более 200 бойцов, БТР, станцию радиоэлектронной борьбы, боевую бронированную машину и пять автомобилей. С момента вторжения в Курскую область украинские войска лишились более 43 510 солдат.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

Накануне появилось видео населенного пункта Кореневского района Курской области, разрушенного после боя с Вооруженными силами Украины. На кадрах видны разрушенные здания, в которых находились украинские солдаты.

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