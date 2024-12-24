Дедушка украл рождественские подарки внуков ради наркотиков

В США 62-летний мужчина украл подарки внуков ради наркотиков

В штате Мичиган, США, пожилой наркозависимый мужчина украл рождественские подарки внуков и продал их ради наркотиков. Об этом пишет Fox 17.

Дон Лукас-младший рассказал, что перед Рождеством приютил у себя на несколько дней 62-летнего отца Дональда Лукаса-старшего. Готовясь к празднику, Лукас-младший купил для четверых детей подарки, но вскоре обнаружил, что они исчезли. «Я расплакался из-за этого», — признался отец-одиночка.

Оказалось, подарки внуков украл их родной дедушка. За них он выручил около тысячи долларов (102 тысячи рублей) и потратил их на метамфетамин. Его поймали с наркотиками и арестовали.

Лукас-младший не знал, что ему сказать детям. У мужчины не было возможности купить для них новые подарки. Узнав о проблеме Лукаса-младшего, местные жители и организации собрали для него две тысячи долларов (204 тысячи рублей). Его дети смогут потратить эти деньги на покупку любых игрушек, которые захотят.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина погулял на свадьбе и обворовал молодоженов. Он украл у жениха и невесты деревянную шкатулку с подаренными им чеками и деньгами.

