Предсказано будущее цен на аренду жилья в России в 2025 году

Эксперт Ракута: аренда жилья в России подорожает на 5-20 процентов

В первой половине 2025 года стоимость аренды жилья в России может вырасти на 5-20 процентов. Такой прогноз дал ипотечный брокер Дмитрий Ракута, передает 360.ru.

По словам эксперта, основной причиной удорожания аренды являются высокие ипотечные ставки, на фоне которых растет спрос на съемное жилье. «Создается определенный дефицит на рынке доступного жилья», — объяснил Ракута.

Брокер считает, что изменения ситуации в ближайшие годы можно не ждать, так как Центробанк (ЦБ) продолжает ужесточать денежно-кредитную политику. Минимум на протяжении года цены на аренду будут оставаться высокими. Снижение может начаться в 2026 году после снижения ключевой ставки ЦБ.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что в 2025 году цены на аренду в России вряд ли сильно вырастут. По его словам, предпосылок для дальнейшего удорожания съемного жилья нет, так как цены ограничены платежеспособностью населения и балансом спроса и предложения.