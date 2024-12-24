Прокурор запросил срок для телеведущей Татьяны Лазаревой по делу о пропаганде терроризма

Прокурор запросил 6,5 года для обвиняемой в пропаганде терроризма Лазаревой

Прокурор запросил шесть с половиной лет лишения свободы для телеведущей Татьяны Лазаревой (признана Минюстом России иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о пропаганде терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Дело Лазаревой рассматривается во 2-ом Западном окружном военном суде. Она проходит обвиняемой по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к ocущеcтвлению террoриcтичеcкoй деятельнocти») и объявлена в международный розыск.

Ранее стало известно, что телеведущая отказалась признать вину.

Телеведущая покинула Россию в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес ее в реестр иностранных агентов. Позже стало известно, что Лазарева проживает в Испании. При этом ведущая всегда заявляет, что хотела бы жить в России.