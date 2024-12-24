Против запустившей фейерверк в отделении банка россиянки возбудили дело

Во Владивостоке возбудили дело против женщины, запустившей фейерверк в банке

Во Владивостоке возбудили уголовное дело в отношении 50-летней женщины, которая запустила фейерверк в отделении банка. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Женщине вменяют часть 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества совершенное, путем поджога») УК РФ. Она уже во всем созналась.

По данным ведомства, ЧП произошло в районе улицы Алеутской. Злоумышленница зашла в помещение банка, подожгла коробку с фейерверками на входе и скрылась с места преступления на такси. Пострадавших нет.

Во время разговора с полицейскими задержанная пояснила, что стала жертвой мошенников и лишилась 2,5 миллиона рублей. Аферисты представились специалистами Росфинмониторинга и уговорили ее принять участие в «спецоперации» по задержанию некоторых сотрудников банка, из-за которых она якобы и потеряла деньги.