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11:50, 24 декабря 2024Бывший СССР

Путин созвонился с Алиевым

Президент России Путин созвонился с президентом Азербайджана Алиевым
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

«В ходе телефонного разговора была затронута важность взаимных визитов и встреч и было отмечено, что государственный визит Владимира Путина в Азербайджан в этом году внес важный вклад в укрепление наших двусторонних отношений», — указано в сообщении.

Помимо этого, в ходе разговора были даны, как сообщает пресс-служба, заверения о развитии партнерских и союзнических отношений России и Азербайджана.

Ранее Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравили с днем рождения Алиева. Представитель Минска отметил доверительные личные отношения с Алиевым и пожелал коллеге удачи и неизменных побед.

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