Путин выразил готовность увеличить квоты для студентов из Таджикистана в вузах России

Путин выразил готовность увеличить квоты в вузах для студентов из Таджикистана

Президент России Владимир Путин выразил готовность увеличить квоты для студентов из Таджикистана в российских вузах. Об этом он заявил в разговоре с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает РИА Новости.

«Обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации. Тысяча человек. Мы постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время еще раз», — сказал президент РФ.

Он также отметил, что Москва намерена нарастить работу российских учителей в Таджикистане. По его словам, сейчас в республике работают 72 педагога из РФ, а в следующем году их число увеличится до 82.

До этого в комплексе «Игора» Ленинградской области начались переговоры Путина и Рахмона. Они затронут тему развития двухсторонних отношений в политической, торгово-экономической и других сферах.