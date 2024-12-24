Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:48, 24 декабря 2024Бывший СССР

Гонения на украинский военный проект объяснили страхом Зеленского

Рогов: на Украине хотят закрыть проект DeepState из-за страха Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украинские власти хотят закрыть аналитический военный проект DeepState из-за страха Владимира Зеленского, объяснил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, за главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским стоит режим во главе с Зеленским, «которого страшит перспектива понимания населением Украины реальной ситуации на линии фронта». Рогов также отметил, что украинские граждане начинают замечать обман своих властей.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Сырский намерен закрыть DeepState. Она назвала проект «последним бастионом более-менее адекватной информации» о ситуации на фронте. Депутат уточнила, что сотрудников DeepState хотят мобилизовать.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пронесемся так низко над русскими окопами, что они обделаются». Киев решил создать ракету, способную долететь до Москвы

      На уроке в российском лицее в руках школьника взорвалась граната

      Убийца главы UnitedHealthcare явился в суд с широкой улыбкой и объявил себя невиновным

      Россиянам посоветовали инвестировать в аэролодки

      Обманутый мошенниками российский пенсионер готовил поджог здания полиции и попался

      В Абхазии обстреляли дом стрелявшего в парламенте депутата

      Россия продала Китаю рекордный объем одного морепродукта

      Пэрис Хилтон удивила фанатов новым имиджем на фото папарацци

      Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления

      Путин позвонил ребенку из Шебекино Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше