Гонения на украинский военный проект объяснили страхом Зеленского

Рогов: на Украине хотят закрыть проект DeepState из-за страха Зеленского

Украинские власти хотят закрыть аналитический военный проект DeepState из-за страха Владимира Зеленского, объяснил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, за главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским стоит режим во главе с Зеленским, «которого страшит перспектива понимания населением Украины реальной ситуации на линии фронта». Рогов также отметил, что украинские граждане начинают замечать обман своих властей.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Сырский намерен закрыть DeepState. Она назвала проект «последним бастионом более-менее адекватной информации» о ситуации на фронте. Депутат уточнила, что сотрудников DeepState хотят мобилизовать.