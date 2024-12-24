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13:21, 24 декабря 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли причины есть хурму

Терапевт Галина Волкова рассказала, что хурма содержит полезный для сердца калий
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jerry Wang / Unsplash

Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, терапевт Галина Волкова рассказала, какими полезными свойствами обладает хурма. Причины, по которым россиянам стоит добавить этот фрукт в рацион, она раскрыла в разговоре с РИА Новости.

По словам врача, хурма содержит калий и магний, которые полезны для здоровья сердца и нервной системы. Кроме того, этот фрукт богат клетчаткой, необходимой для работы желудочно-кишечного тракта и микробиома.

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«Она такого оранжево-желтого цвета. Этого говорит о том, что там содержатся каротиноиды для здоровья наших глаз», — добавила врач.

Ранее диетолог Пабло Охеда рассказал, что хурма помогает худеть и хорошо спать. Диетолог также обратил внимание на то, что хурма богата углеводами и клетчаткой, поэтому наполняет организм энергией постепенно, что помогает сохранять силы надолго.

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