Россиянам раскрыли причины есть хурму

Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, терапевт Галина Волкова рассказала, какими полезными свойствами обладает хурма. Причины, по которым россиянам стоит добавить этот фрукт в рацион, она раскрыла в разговоре с РИА Новости.
По словам врача, хурма содержит калий и магний, которые полезны для здоровья сердца и нервной системы. Кроме того, этот фрукт богат клетчаткой, необходимой для работы желудочно-кишечного тракта и микробиома.
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«Она такого оранжево-желтого цвета. Этого говорит о том, что там содержатся каротиноиды для здоровья наших глаз», — добавила врач.
Ранее диетолог Пабло Охеда рассказал, что хурма помогает худеть и хорошо спать. Диетолог также обратил внимание на то, что хурма богата углеводами и клетчаткой, поэтому наполняет организм энергией постепенно, что помогает сохранять силы надолго.