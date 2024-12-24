Россиянам раскрыли причины есть хурму

Терапевт Галина Волкова рассказала, что хурма содержит полезный для сердца калий

Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, терапевт Галина Волкова рассказала, какими полезными свойствами обладает хурма. Причины, по которым россиянам стоит добавить этот фрукт в рацион, она раскрыла в разговоре с РИА Новости.

По словам врача, хурма содержит калий и магний, которые полезны для здоровья сердца и нервной системы. Кроме того, этот фрукт богат клетчаткой, необходимой для работы желудочно-кишечного тракта и микробиома.

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«Она такого оранжево-желтого цвета. Этого говорит о том, что там содержатся каротиноиды для здоровья наших глаз», — добавила врач.

Ранее диетолог Пабло Охеда рассказал, что хурма помогает худеть и хорошо спать. Диетолог также обратил внимание на то, что хурма богата углеводами и клетчаткой, поэтому наполняет организм энергией постепенно, что помогает сохранять силы надолго.