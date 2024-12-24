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14:01, 24 декабря 2024Экономика

Россиянам рассказали о сроке жизни бумажных денег

В ЦБ заявили, что срок жизни бумажных купюр составляет от 3 до более чем 10 лет
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Срок жизни банкноты в сто рублей в среднем составляет три года, а купюры номиналом в пять тысяч рублей находятся в обращении более десяти лет, поскольку их реже используют в обороте. Об этом, комментируя не столь быстрый выход в оборот купюр новых образцов указанных купюр, рассказал «Комсомольской правде» зампред Центробанка (ЦБ) Сергей Белов.

«Люди хранят в них сбережения. И бережнее к ним относятся», — объяснил замглавы ЦБ длительность обращения пятитысячных купюр. Он уточнил, что измененные в ходе редизайна платежные средства поступают в оборот постепенно, а задача «сразу заменить все старые банкноты на новые» перед регулятором не стоит — бумажные деньги меняют постепенно, по мере их износа.

Белов также напомнил, что купюры периодически возвращаются в банки из обращения, где после их обработки и сортировки находящиеся в ненадлежащем состоянии отправляют в Банк России для уничтожения.

Ранее в декабре стало известно, что выпуск в обращение модернизированных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей отложен до 2028 года в связи с изменением подхода к их разработке. При этом новую тысячерублевку планируют презентовать в конце 2025-го.

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