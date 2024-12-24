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15:51, 24 декабря 2024Культура

Россияне предпочли советские комедии мультфильмам Disney

Life.ru: большинство россиян хотят посмотреть советские комедии в Новый год
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Большинство россиян собираются посвятить новогодние каникулы просмотру советских комедий. Это путем опроса выяснили эксперты бренда STARWIND, пишет Life.ru.

Так, в пользу киноклассики из СССР высказалось 60 процентов опрошенных. Смотреть новогодние передачи будут 42 процента респондентов, 25 процентов назвали такие фильмы, как «Один дома», «Гарри Поттер», «Властелин колец». Еще 15 процентов россиян будут пересматривать «Елки», «Хроники Нарнии», «Чарли и шоколадная фабрика» и мультфильмы Disney.

Ранее картину «Анора» признали лучшим фильмом 2024 года по версии портала IndieWire.

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