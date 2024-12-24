Россиянин притворился женщиной и тайно фотографировал девушек в туалете

В ТЦ в Казани мужчина переоделся в женщину и тайно снимал девушек в туалете

В Казани мужчина притворился женщиной и тайно фотографировал девушек в туалете торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канале «Казань на максималках», публикуя кадры с места происшествия.

Инцидент произошел в торговом центре «Франт». Мужчина, одетый в длинный пуховик и платок, проник в женский туалет, спрятался в кабинке и снимал посетительниц на камеру. Его заметила девушка и позвала на помощь, в результате пришел охранник и вывел злоумышленника из помещения. По предварительным данным, на него написали заявление.

Ранее стало известно, что пожилой британец фотографировал чужих детей, играющих на пляже, при помощи солнцезащитных очков со встроенной камерой. Его обвинили в создании и хранении детских фотографий непристойного характера, а также в вуайеризме, он был приговорен к тюремному заключению на один год и восемь месяцев.