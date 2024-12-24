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20:50, 24 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин развратил двух девочек и получил 5,5 года колонии

В Приморье суд приговорил к 5,5 года мужчину за развращение двух девочек
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Приморский районный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы 56-летнего жителя поселка Уемский за развращение 12-летней и 13-летней девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Россиянин признан виновным по части 3 статьи 135 («Развратные действия, совершенные в отношении двух малолетних») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 10 августа пьяный обнаженный мужчина находился в сарае около тропинки к реке Уемлянка. Он открыл дверь настежь, привлекая внимание двух девочек, и совершил в отношении них развратные действия.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 50-летнего местного жителя, подозреваемого в развращении дочери своей знакомой в аквапарке.

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