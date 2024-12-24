Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
3:5
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
3:4
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
4:1
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
23:40, 24 декабря 2024Спорт

Россиянин занял второе место по количеству заработанных штрафных минут в НХЛ в 2024 году

Задоров стал вторым по количеству заработанных штрафных минут в НХЛ в 2024 году
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bob DeChiara / Reuters

Российский защитник «Бостон Брюинс» Никита Задоров занял второе место по количеству заработанных штрафных минут в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в 2024 году. Об этом сообщает «Чемпионат».

Игрок в период с 1 января по 24 декабря 2024-го суммарно был наказан 133 штрафными минутами. Его обошел словацкий форвард «Калгари Флеймс» Мартин Поспишил со 146 минутами.

Тройку самых недисциплинированных игроков НХХЛ замкнул канадец Росс Джонстон. Он заработал 122 штрафные минуты.

Задоров выступает за «Бостон» с 1 июля 2024-го. В нынешнем сезоне 29-летний россиянин забросил две шайбы и сделал семь результативных передач в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России назвали вероятные причины крушения судна Ursa Major

      Тигр растерзал пенсионерку

      «Калашников» поставил заказчику тактические перчатки

      В Иране разблокировали WhatsApp и Google Play

      Возможную покупку Трампа сочли крупнейшей в истории США

      На Украине назвали главное условие для завершения конфликта

      Посол заявил об отсутствии сдвигов в расследовании подрывов «Северных потоков»

      В Минпромторге назвали первые товары «российской полки»

      Экс-глава российского производителя медицинских изделий признался в шпионаже в пользу США

      Бастрыкин поручил проверить сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше