Россиянин занял второе место по количеству заработанных штрафных минут в НХЛ в 2024 году

Задоров стал вторым по количеству заработанных штрафных минут в НХЛ в 2024 году

Российский защитник «Бостон Брюинс» Никита Задоров занял второе место по количеству заработанных штрафных минут в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в 2024 году. Об этом сообщает «Чемпионат».

Игрок в период с 1 января по 24 декабря 2024-го суммарно был наказан 133 штрафными минутами. Его обошел словацкий форвард «Калгари Флеймс» Мартин Поспишил со 146 минутами.

Тройку самых недисциплинированных игроков НХХЛ замкнул канадец Росс Джонстон. Он заработал 122 штрафные минуты.

Задоров выступает за «Бостон» с 1 июля 2024-го. В нынешнем сезоне 29-летний россиянин забросил две шайбы и сделал семь результативных передач в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ.