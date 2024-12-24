Россиянка предупредила о популярных мошеннических схемах в Армении

Российская путешественница побывала в Армении и раскрыла популярные мошеннические схемы местных жителей. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

К примеру, заявила автор, таксисты отмечают, что поездка началась, даже когда еще не подъехали к месте назначения. Кроме того, они любят навязывать свои услуги гидов и обещают показать красивые места.

Еще больше мошенников девушка нашла на озере Севан, где продаются ювелирные украшения. Во всех лавках одинаковые украшения, однако в некоторых местах ценник слишком высок. Аналогичные махинации проворачивают владельцы местных ресторанов.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла секреты долгой жизни и хорошей формы итальянцев. По ее словам, в Италии люди умеют наслаждаться моментом и радоваться даже мелочам.

