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09:23, 24 декабря 2024Путешествия

Россиянка предупредила о популярных мошеннических схемах в Армении

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская путешественница побывала в Армении и раскрыла популярные мошеннические схемы местных жителей. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

К примеру, заявила автор, таксисты отмечают, что поездка началась, даже когда еще не подъехали к месте назначения. Кроме того, они любят навязывать свои услуги гидов и обещают показать красивые места.

Еще больше мошенников девушка нашла на озере Севан, где продаются ювелирные украшения. Во всех лавках одинаковые украшения, однако в некоторых местах ценник слишком высок. Аналогичные махинации проворачивают владельцы местных ресторанов.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла секреты долгой жизни и хорошей формы итальянцев. По ее словам, в Италии люди умеют наслаждаться моментом и радоваться даже мелочам.

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