Российские пациенты пожаловались на аналог лекарства от редкого заболевания

Пациенты пожаловались в Генпрокуратуру РФ на аналог лекарства от муковисцидоза

Российские пациенты с редким неизлечимым заболеванием муковисцидоз пожаловались в Генпрокуратуру на качество аналога лекарства. Об этом со ссылкой на коллективное обращение пациентов сообщает РБК.

По информации издания, в обращении, подписанном более чем тысячей пациентов и их представителей, речь идет о препарате «Трилекса». Россияне сомневаются в его эффективности и безопасности и призывают проверить документы, поданные фармкомпанией при регистрации препарата. Также среди требований россиян — проверка законности госконтрактов на закупку «Трилексы» вместо оригинального лекарства «Трикафты».

Россияне также обратились в Следственный комитет и к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Муковисцидоз — генетическое наследственное заболевание, характеризующееся тяжелым нарушением функции органов дыхания. В России с этим диагнозом живут несколько тысяч человек. В среднем по стране пациенты с таким заболеванием живут 25-29 лет.

Ранее сообщалось, что главе Минздрава Саратовской области Владимиру Дудакову пришлось встретиться с жителем региона Виталием Майоровым, который обратился к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии с жалобой на выдачу льготных препаратов диабетикам.