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19:45, 24 декабря 2024Силовые структуры

Российский пенсионер отдал мошенникам 800 тысяч рублей

В Карелии 70-летний пенсионер лишился 800 тысяч рублей из-за мошенников
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

В Карелии 70-летний местный житель лишился 800 тысяч рублей из-за мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, пенсионеру позвонили якобы из банка и сказали, что кто-то взломал его аккаунт портала «Госуслуги» и получил доступ к счетам. Потерпевший отправился в банк, чтобы по рекомендации аферистов срочно закрыть вклад. Сотрудникам он заявил, что нуждается в средствах на операцию больной раком сестры. Мужчина получил сумму и перевел ее на сторонний счет.

Мошенники обещали вернуть 800 тысяч рублей через три часа, затем увеличили сроки до трех дней. Это смутило россиянина, поэтому он обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали 76-летнего пенсионера, готовившего по указу аферистов поджог здания отделения полиции или служебного автомобиля силовиков.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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